РИАМО - 6 авг. Среди других регионов страны Подмосковье занимает 4 строчку по показателям производства картофеля, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сельское хозяйство в Московской области есть. Естественно, по каким-то позициям мы отстаем, по каким-то находимся в лидерах. В том числе не только в Центральном федеральном округе, но и в РФ. Мы по картофелю занимаем четвертое место в РФ, по овощам открытого грунта - третье», - рассказал Воскресенский.

По его словам, регион также находится в лидерах по производству сыра. Этого удалось достичь благодаря высоким технологиям переработки молока. Кроме того, в Подмосковье оказывают серьезные меры поддержки фермерам.

В пятницу в Подмосковье празднуют День картофельного поля. Специальную выставку открыли в Дмитровском округе. В программе мероприятия запланированы встречи специалистов, обмен опытом, полевые демонстрации и технические презентации.

Кроме того, для всех желающих проведут конкурс по скоростной чистке картофеля, а также другие тематические состязания и викторины.