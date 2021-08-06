РИАМО - 6 авг. Среди других регионов страны Подмосковье занимает 4 строчку по показателям производства картофеля, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
По его словам, регион также находится в лидерах по производству сыра. Этого удалось достичь благодаря высоким технологиям переработки молока. Кроме того, в Подмосковье оказывают серьезные меры поддержки фермерам.
В пятницу в Подмосковье празднуют День картофельного поля. Специальную выставку открыли в Дмитровском округе. В программе мероприятия запланированы встречи специалистов, обмен опытом, полевые демонстрации и технические презентации.
Кроме того, для всех желающих проведут конкурс по скоростной чистке картофеля, а также другие тематические состязания и викторины.
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