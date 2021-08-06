РИАМО - 6 авг. Центральный пункт управления ЦКАД, расположенный в подмосковном округе Пушкинский, оборудован специальными мониторами, с помощью которых можно отслеживать систему взимания платы за проезд, сообщил начальник управления развития проектов операторской деятельности ГК «Автодор» Игорь Колмагоров.

«Вашему вниманию представляются мониторы, на которых отражается система взимания платы, которая в режиме реального времени показывает передний и задний регистрационный знак, фотографию транспортного средства, наличие или отсутствие транспондера, а также сразу показывает класс транспортного средства и стоимость проезда», - сказал Колмагоров.

Он отметил, что на мониторах ЦКАД отслеживается по всей протяженности, которая составляет 336 км.

«В случае необходимости можем сразу отреагировать как блокирующими механизмами, так и пригласить аварийных комиссаров, которые всегда оперативно приезжают на помощь в течение 5-10 минут», - заключил Колмагоров.

Платно на ЦКАД используются 260 км. Это первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок.

Оплата за проезд списывается со счета транспондера автоматически. Камеры-датчики считывают госномер машины, определяют транзакцию по госномеру, если у автомобиля нет транспондера. Габариты транспортного средства определяет лазерный сканер.

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