РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Московском областном штабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 22 212 случаев инфицирования, из них 73 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 394 случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 394 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 381 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 324 469 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>