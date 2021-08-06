РИАМО - 6 авг. Пятеро арестантов, совершивших побег из изолятора временного содержания в Истре, могли уехать на ночной электричке, сообщает «Интерфакс».

«Следы беглецов ведут к станции Истра. Затем они теряются. Вероятнее всего, они покинули станцию на ночной электричке, которые начинают ходить уже в 04:14», - сообщил источник издания.

Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, расположенных на вокзалах и в вагонах электропоездов.

Однако видеонаблюдение есть не во всех поездах. Более того, сбежавшие могли рассредоточиться.

Розыск беглецов ведется одновременно в нескольких регионах.

Ранее стало известно, что преступникам удалось совершить побег, открутив замки на дверях с помощью гаечного ключа. Побег произошел в пятницу глубокой ночью или рано утром.

Среди сбежавших - Александр Мавриди, которого обвиняют в громком убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Еще четверо - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву - привлечены к уголовной ответственности за совершение кражи.

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>