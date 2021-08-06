РИАМО - 6 авг. Прокуратура Подмосковья поставила на контроль расследования по уголовным делам, возбужденным после побега 5 заключенных из СИЗО в Истре. В том числе по фактам превышения полномочий сотрудниками изолятора, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовные дела возбудили следственные органы по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и по части 2 статьи 313 УК РФ (побег, совершенный группой лиц).

По информации следствия, в пятницу из изолятора временного содержания в Истре совершили побег 5 человек. В их числе был Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя и лишении свободы московского адвоката.

Вместе с ним бежали 4 человека, привлекаемые за кражи.

Ранее в СК предположили, что арестанты выбрались, открутив гаечным ключом замки дверей.

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>