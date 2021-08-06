РИАМО - 6 авг. Железнодорожный переезд возле станции Сергиев Посад Московской железной дороги оборудовали дополнительными светофорами и дорожкой для пешеходов, сообщает пресс-служба МЖД.

Для безопасного перехода через пути с интенсивным движением поездов специалисты МЖД проложили вторую пешеходную дорожку из брусчатки и резинокордового настила. Помимо автомобильной светозвуковой сигнализации на переезде теперь дополнительно установлено еще 4 светофора со звуковым оповещением для пешеходов. Они расположены на двух дорожках с обеих сторон железной дороги.

С начала года железнодорожники обновили асфальтовое покрытие более чем на 170 переездах в зоне ответственности ОАО «РЖД».