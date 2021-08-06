РИАМО - 6 авг. В центральном пункте управления ЦКАД в Московской области поздравили 25-миллионного водителя, который проехал по Центральной кольцевой автодороге, передает корреспондент РИАМО.

«Благодаря нашему высокотехнологичному оборудованию мы смогли быстро определить, что нашим 25-миллионным пользователем стала Анастасия. Мы всей государственной компанией и от себя лично поздравляем с тем, что вы стали 25-миллионным пользователем, и надеемся, что поездки по ЦКАД вам доставляют только положительные эмоции», - сказал начальник управления развития проектов операторской деятельности ГК «Автодор» Игорь Колмагоров.

Водителю подарили транспондер T-Pass, а также худи с логотипами госкомпании и системы «Свободный поток».

Общая длина ЦКАД составляет 336 км, из них платно используются 260 км. Это первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет проезжать пункты оплаты без остановки у рамок. Оплата за проезд списывается со счета транспондера автоматически.

Торжественный запуск последнего участка ЦКАД, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля этого года.

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