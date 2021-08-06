РИАМО - 6 авг. В окрестностях Вереи Наро-Фоминского округа 14 и 15 августа состоится крупнейшее велособытие лета – отборочные состязания любительского чемпионата мира UCI Granfondo World Series, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта.

Начнется отбор 14 августа с индивидуальной гонки. Порядка 500 велосипедистов поборются за возможность выступить на чемпионате мира UCI. Им предстоит преодолеть трассу в 25 километров с 6 холмами – общий набор высоты 248 метров.

Во второй день состоится групповая гонка. Трассой для 500 участников станет холмистый круг длинной свыше 50 километров. В зависимости от возраста велосипедистам нужно будет пройти 118 или 62 километровую дистанцию по нему.

Стартуют оба соревнования в 10:00. Прохождение трасс, расположенных в живописных местах на юго-западе Подмосковья, предположительно займет до 4 часов.

В стартовом городке партнеры гонки организуют для участников всевозможные активности. Например, Yamaguchi обустроит зону релакса, где велосипедисты смогут настроится на заезд, в зоне Веломедика проведут техосмотр велосипеда, а в Smartbar покормят.

Генеральный партнер отборочных - компания RuSIEM, партнер – ЦППК.

Верея UCI станет одним из ключевых любительских соревнований для любителей велоспорта из разных уголков России. В гонках может принять участие любой желающий, если он не является профессиональным спортсменом.

Организует гонки Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта.