Как записать ребенка в бесплатную секцию в Москве или Подмосковье онлайн

Какие секции можно выбрать в Москве
По данным городского портала госуслуг, в столице работает более 130 тысяч кружков, студий и секций. Большая часть из них рассчитана на детей от 5 до 18 лет. В минувшем учебном году школьники и их родители подали более 960 тысяч онлайн-заявок для зачисления в кружки и секции на портале mos.ru.
Самыми популярными стали занятия по лингвистике, математике, углубленному изучению русского языка и литературы. Также пользователи часто записывали детей в кружки биологии, компьютерных технологий и программирования, дошкольного образования, хореографии, театрального, музыкального и изобразительного искусства. Наиболее востребованными среди спортивных секций стали кружки по футболу, баскетболу, плаванию и волейболу.
Департамент образования и науки предлагает столичным школьникам кружки по техническому, естественно-научному, туристско-краеведческому и другим направлениям. Дети могут бесплатно изучать информатику, робототехнику, программирование, иностранные языки.
Творческим ребятам подойдут программы дополнительного образования, подготовленные Департаментом культуры: музыкальные, художественные, танцевальные.
В секциях Департамента спорта готовят будущих профессиональных спортсменов. В Москве работает 79 спортивных школ, в которых дети могут попробовать свои силы в более чем 70 видах спорта: в футболе, волейболе, дзюдо, бадминтоне и других.
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Как записать ребенка через портал mos.ru
Авторизуйтесь на портале, перейдите в каталог услуг, выберите услугу «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества», нажмите кнопку «Получить услугу». Далее в появившейся форме укажите этап обучения — «Начинающий» или «Продолжающий» — и введите в окно поиска название секции, которая вас интересует.
С помощью расширенного поиска можно выбрать район метро, в котором необходимо найти кружок или секцию. Также сайт предлагает провести поиск по видам деятельности — для удобства пользователей учебные программы систематизированы и разделены на 35 тематических блоков. В форме можно указать желаемое время занятий — утреннее, дневное или вечернее.
После настройки параметров поиска на странице отобразится список подходящих учебных программ. Возле каждой из них будет указано, бесплатно ли предоставляется услуга, или же за нее придется платить.
Зеленым кружком отмечены секции, где уже идет запись, а красным те, где набор пока не открыт. Обычно запись в кружки и секции начинается в августе–сентябре, но если вы видите, что в нужную вам секцию набор уже закрыт, не спешите отчаиваться. Свяжитесь с тренером и поинтересуйтесь, есть ли в группе свободные места. Как правило, в спортивных секциях идут навстречу желающим и иногда принимают детей даже в середине учебного года.
Просмотрите результаты поиска, выберите нужную секцию, дату начала занятий, введите необходимые данные и нажмите кнопку «Отправить».
Какие документы понадобятся и как узнать решение по заявке
Если ребенку меньше 14 лет, заявку оставляют родители или законные представители. В заявлении нужно будет указать свои фамилию, имя и отчество, контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты), а также фамилию, имя и отчество ребенка и данные его свидетельства о рождении. При подаче заявления в спортивную секцию необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий спортом.
Граждане, достигшие 14 лет, могут подать заявление сами. Им потребуется указать свои фамилию, имя и отчество, оставить контактные данные и ввести информацию о документе, удостоверяющем их личность, — паспорте или свидетельстве о рождении.
Данные, указанные в личном кабинете на mos.ru, заполнятся автоматически.
Ответ на заявку придет на указанный адрес электронной почты или в личный кабинет на mos.ru. В письме либо сообщат о готовности заключить договор, либо пригласят на прослушивание или тестирование. Вступительные испытания могут быть необходимы при записи в музыкальные или театральные студии, научные или технические кружки, спортивные школы. Если ребенок успешно прошел тестирование, вам также сообщат об этом.
После получения уведомления нужно в течение 30 календарных дней заключить договор об оказании услуг с выбранной организацией, если она относится к Департаменту образования и науки. Если ребенка зачислили в секцию Департамента спорта, то заключить договор необходимо в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления. Если же ребенок поступает в секцию Департамента культуры, договор с организацией нужно заключить в течение семи рабочих дней после получения уведомления об успешном прохождении вступительных испытаний.
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Как записаться в секцию в Подмосковье
Жители Московской области могут записать своего ребенка в секцию или кружок через портал государственных услуг uslugi.mosreg.ru. Портал позволяет записаться на дополнительные общеобразовательные программы в сфере культуры, спорта и образования. На сайте можно выбрать занятие в зависимости от возраста ребенка, а также узнать о наличии свободных мест в той или иной секции.
Авторизуйтесь на портале, в меню выберите раздел «Культура и спорт», зайдите в подраздел «Кружки и секции», нажмите кнопку «Получить услугу».
После заполнения формы вам предложат выбрать учебную организацию и кружок в ней. Сайт автоматически покажет всю необходимую информацию о секции — число групп, количество занимающихся в них детей, а также общее число мест в учреждении и количество свободных.
Заявителями на получение услуги могут выступать родители или законные представители несовершеннолетних граждан, а также граждане старше 18 лет, которые могут претендовать на обучение в творческих объединениях, кружках и секциях по дополнительным общеобразовательным программам.
Какие документы потребуются и как узнать решение по заявке
При заполнении заявления на портале вам потребуется указать фамилию, имя, отчество, паспортные данные, номер телефона и электронный адрес. Помимо этого, нужно предоставить информацию о фамилии, имени, отчестве, возрасте и поле ребенка, а также дате и месте его рождения, адресе регистрации (можно временной). Из документов потребуется предоставить свидетельство о рождении ребенка или его паспорт. При подаче заявления в спортивную секцию необходимо предоставить медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний для занятий спортом.
Данные, указанные в личном кабинете на uslugi.mosreg.ru, заполнятся автоматически.
После подачи электронного заявления вам придет уведомление о его статусе. Если для поступления необходимо пройти испытания, срок предоставления услуги — не более 45 рабочих дней. Если же для поступления в кружок или секцию никаких испытаний проходить не нужно, заявитель должен заключить договор с организацией и предоставить оригиналы документов в течение семи рабочих дней. Если не выполнить эти условия, в предоставлении услуги вам откажут.
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