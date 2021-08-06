Как записать ребенка в бесплатную секцию в Москве или Подмосковье онлайн

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По данным городского портала госуслуг, в столице работает более 130 тысяч кружков, студий и секций. Большая часть из них рассчитана на детей от 5 до 18 лет. В минувшем учебном году школьники и их родители подали более 960 тысяч онлайн-заявок для зачисления в кружки и секции на портале mos.ru.

Самыми популярными стали занятия по лингвистике, математике, углубленному изучению русского языка и литературы. Также пользователи часто записывали детей в кружки биологии, компьютерных технологий и программирования, дошкольного образования, хореографии, театрального, музыкального и изобразительного искусства. Наиболее востребованными среди спортивных секций стали кружки по футболу, баскетболу, плаванию и волейболу.

Департамент образования и науки предлагает столичным школьникам кружки по техническому, естественно-научному, туристско-краеведческому и другим направлениям. Дети могут бесплатно изучать информатику, робототехнику, программирование, иностранные языки.

Творческим ребятам подойдут программы дополнительного образования, подготовленные Департаментом культуры: музыкальные, художественные, танцевальные.

В секциях Департамента спорта готовят будущих профессиональных спортсменов. В Москве работает 79 спортивных школ, в которых дети могут попробовать свои силы в более чем 70 видах спорта: в футболе, волейболе, дзюдо, бадминтоне и других.

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