РИАМО - 6 авг. Готовность перегонных тоннелей между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех» на строящемся участке Люблинско-Дмитровской ветки столичной подземки составляет порядка 80%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Тоннелепроходческие комплексы «Татьяна» и «Ирина» близки к завершению работ по проходке тоннелей до будущей станции «Физтех». Сейчас оба щита уже пересекли МКАД. Готовность левого тоннеля оценивается в 79%, правого – в 77%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на строящемся участке продолжается проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Яхромская» и «Лианозово». При этом левый тоннель уже пройден.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, на всех 3 станциях строящегося участка – «Яхромской» (рабочее название – «Улица 800-летия Москвы), «Лианозово» и «Физтех» – в настоящий момент строители ведут активные работы.

«На станциях «Яхромская» и «Лианозово» готовы ограждающие конструкции котлована. На «Лианозово» строители почти завершили работы по креплению котлована, их готовность оценивается в 97,5%. На «Физтехе» идут работы подготовительного этапа по устройству ограждений котлована и выносу сетей из пятна строительства», – пояснил Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщал, что 3 станции Люблинско-Дмитровской линии метрополитена планируется одновременно запустить в 2023 году.

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