РИАМО - 6 авг. Приемная кампания 2021-2022 годов является наиболее успешной в истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заявил ректор ВУЗа Никита Анисимов.

В этом году на 85 программ бакалавриата открыто 3647 бюджетных мест. Суммарно ожидается прием более 15 тыс. студентов всех форм и уровней образования.

«Текущая приемная кампания самая успешная в истории университета. К нам пришло 18 838 только в московский кампус, абсолютный прирост - более 2 тыс. человек, 12,5% по отношению к прошлому году. Количество заявлений выросло на 28%», - сказал Анисимов.

Он отметил, что из Москвы абитуриентов - 43%, из Московская области - 10%.

«Мы находимся в ситуации создания нового тренда на персонализацию и ответственность - и абитуриента, и приемной комиссии», - заключил Анисимов.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — один из крупнейших университетов России. Федеральное государственное высшее учебное заведение, созданное в 1992 году.