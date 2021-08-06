РИАМО - 6 авг. Приемная кампания 2021-2022 годов является наиболее успешной в истории Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», заявил ректор ВУЗа Никита Анисимов.
В этом году на 85 программ бакалавриата открыто 3647 бюджетных мест. Суммарно ожидается прием более 15 тыс. студентов всех форм и уровней образования.
Он отметил, что из Москвы абитуриентов - 43%, из Московская области - 10%.
«Мы находимся в ситуации создания нового тренда на персонализацию и ответственность - и абитуриента, и приемной комиссии», - заключил Анисимов.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — один из крупнейших университетов России. Федеральное государственное высшее учебное заведение, созданное в 1992 году.
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