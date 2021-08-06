РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Занятия для профилактики заболеваний спины будут проводить в подмосковном Красногорске по вторникам, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Отличная новость! Наша регулярная программа мероприятий пополнилась еще одним полезнейшим мастер-классом - «Здоровая спина», - говорится в сообщении.

Практика направлена на снятие болевого синдрома, улучшение работы опорно-двигательного аппарата, профилактику заболеваний позвоночника. Прекрасно подойдет тем, кто страдает от протрузии, грыж, мышечных блоков, кифоза, сколиоза.

Заниматься можно только при отсутствии боли. Занятия проводит Ирина Лоскутникова - сертифицированный йогатерапевт с более чем 20-летним стажем.

«Ирина избежала инвалидного кресла, восстановилась после травмы и грыж позвоночника. И теперь помогает другим обрести и сохранить здоровье», - добавляется в материале.

Занятия будут проходить каждый вторник в 18:00 на спортивной площадке в экопарке «Губайловский». Для занятий понадобятся коврик для выполнения асан лежа и расслабления в конце занятия, вода, спортивная и свободная одежда. Занятия проходят босиком.

Участие бесплатно, предварительная запись не требуется.