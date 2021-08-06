РИАМО - 6 авг. Число абитуриентов в МГИМО выросло в 2021 году на 20%, причем около половины из них медалисты, а более 500 человек имеют стобалльный результат по одному и более ЕГЭ, заявил ректор вуза Анатолий Торкунов.

В МГИМО осуществлялся прием на 34 бакалаврские программы, из них 10 в Одинцовском филиале по самым разным направлениям подготовки, уточнил Торкунов.

«Количество абитуриентов в последние годы существенно выросло, особенно если говорить о доковидном периоде, выросло больше чем на 20%. Конкурс на бюджетные места составил 36 человек на место, на платные места - 21 человек на место», - сказал Торкунов.

Он отметил, что побиты рекорды по числу стобалльников по ЕГЭ, их было 575 человек, около 50% подавших документы - медалисты.

«Из тех, кто уже дал согласие и идет на бюджет, медалистов 75%. Такого у нас не было. Более 200 стобалльников ЕГЭ имеют наивысший результат по двум предметам, а некоторые - по трем или даже четырем», - утончил Торкунов

Более половина поступивших - это не москвичи, а жители 83 субъектов РФ, добавил ректор.

«Средний балл - около 96 баллов для тех, кто на бюджет, и 86 для тех, кто поступает на договор. Необходимые для поступления баллы по всем факультетам существенно выросли. На экономическом на - 10, на управленческом - на 18 баллов», - заключил Торкунов.