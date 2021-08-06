РИАМО - 6 авг. Молодежь из 48 стран мира приедет 9 августа в Москву по приглашению Россотрудничества, всего в столицу прибудут 700 ребят в возрасте от 14 до 19 лет, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Программа «Здравствуй, Россия!» традиционно раз в год собирает в нашей стране детей соотечественников – победителей конкурсов и олимпиад на знание истории и культуры РФ и русского языка. Всю неделю гости будут посещать знаковые точки Москвы и Московской области.

Сквозная тема программы – сегодняшняя жизнь России и успешная профессиональная реализация россиян. Ребята смогут встретиться с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, побывают на репетиции Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина и в мастерской известного российского скульптора Леонида Баранова. Кроме того, с ними встретятся ректор ГИТИСа Григорий Заславский и директор Государственной Национальной библиотеки Вадим Дуда.

О традициях и современности русской музыки расскажут гостям в Московском театре «Геликон-опера». Также ребята побывают в городе-жемчужине Подмосковья – Коломне, в Пушкинском музее-заповеднике «Большие Вяземы», в кванториуме Королева.

Для молодежи проведут литературные экскурсии по Москве от музея им. Даля, а также экскурсии в Государственный исторический музей, Музей Победы на Поклонной горе, Центр современного искусства «Винзавод», в Московский зоопарк, на ВДНХ и в парк «Зарядье».

Специально для участников программы сыграет один из лучших своих спектаклей Большой московский цирк под руководством братьев Запашных. В театральный день гости посетят Московский театр Моссовета и увидят легендарный мюзикл «Иисус Христос – суперзвезда». Рок-вечеринку «Пятница, 13» подарит ребятам Сергей Безруков вместе со своей группой «Крестный папа».

Завершится программа настоящим Русским балом для всех участников в постановке Гедиминаса Таранды. Гости будут разделены на 25 команд, каждая их которых будет носить имя великого россиянина. Команды будут называться Гагарин, Титов, Королев, Циолковский, Курчатов, Сахаров, Пирогов, Павлов, Склифосовский, Мечников, Станиславский, Мейерхольд, Немирович-Данченко, Рахманинов, Стравинский, Малевич, Репин, Кандинский, Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов, Эйзенштейн, Тарковский, Никулин.