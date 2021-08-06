РИАМО - 6 авг. В столице начнут переселять участников программы реновации в 1,5-2 раза быстрее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем увеличить темпы переселения жителей в рамках программы реновации в 1,5-2 раза. Уже в скором времени ежегодно квартиры в новых домах будут предоставляться 45-60 тыс. человек или 10 тыс. семей, участвующих в программе», – отметил Бочкарев в эфире телеканала «Москва-24».

С помощью этой меры станет возможным пересилить участников программы в заявленные сроки – до 2032 года.

Ранее Андрей Бочкарев также сообщал, что ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в скором времени достигнут 3-3,5 млн кв. м.

«В этом году в рамках программы реновации мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м жилья, передать под заселение почти 1 млн кв. м и обеспечить начало переселения около 30 тыс. жителей. В перспективе наша задача – значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 млн кв. м в год», – сказал заммэра.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей.