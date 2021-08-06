РИАМО - 6 авг. В столице с начала текущего года ввели в эксплуатацию 42 «стартовых» дома по реновации общей площадью более 600 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа реновации набрала хорошие темпы. Только за 7 месяцев этого года в столице было введено в эксплуатацию 42 «стартовых» дома площадью 624 тыс. кв. метров», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что в этом году начали строить еще 29 домов площадью около 550 тыс. кв. метров.

«Также за этот период переселено или начато переселение 10,6 тыс. участников программы, из них 3,4 тыс. человек уже получили новые квартиры», – добавил Бочкарев.

Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов сообщил, что со старта программы реновации прошло 4 года, это соответствует полному циклу от принятия решения, проектирования, строительства до введения жилого дома в эксплуатацию.

«С учетом необходимости решения не только вопросов строительного цикла, а также вопросов расселения и переселения жителей, можно рассчитывать на увеличение объемов ежегодно возводимого жилья по программе в ближайшие годы и выход на уровень не менее 1 млн «квадратов» в год и более в перспективе. Уже сейчас видны первые результаты не на бумаге, а всем жителям города – это более 130 возведенных домов по всей Москве», – уточнил Лагунов.

Программа реновации, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным, стартовала в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка 1 млн человек.

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