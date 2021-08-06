РИАМО - 6 авг. В столице завершили формирование программы реновации жилфонда, 3,5 млн «квадратов» такого жилья находится в фазе строительства, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мы на сегодняшний день закончили формирование программы реновации. В работе находится порядка 7 млн кв. м жилой недвижимости, из которых 3,5 млн находится в процессе строительства. Это огромный объем. То есть можно сегодня констатировать факт о том, что программа реновации выходит в такую активную фазу», – сообщил Загрутдинов в интервью телеканалу «Москва-24».

Он также выразил уверенность в том, что строители справятся с поставленными задачами мэра Москвы Сергея Собянина и своевременно сдадут возводимые дома.

В текущем году введут в эксплуатацию 102 жилых дома по программе реновации, а также 50 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 11 объектов здравоохранения, 13 объектов спорта, 15 объектов образования – детские сады и школы.

5 августа столичный градоначальник осмотрел дом, строящийся по программе реновации на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе Северо-Восточного округа столицы. Мэр отметил высокое качество строящихся по программе реновации домов, подчеркнув, что капитализация новостройки на ул. Тайнинской вырастет в 1,5-2 раза по сравнению с пятиэтажкой, подлежащей сносу.

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