РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Автор декораций и костюмов для спектаклей детского эстрадного музыкального театра «Забияки» Елена Капранова 7 и 8 августа проведет мастер-классы для детей в подмосковном Красногорске, сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем детей от 5 до 9 лет на творческие мастер-классы в парках: 7 августа в 11:00 - прикладное творчество в парке «Опалиховский пруд», 8 августа в 11:00 - рисование в ПКиО «Ивановские пруды», - говорится в сообщении.

Занятия проведет дипломированный архитектор, автор многочисленных творческих проектов в Красногорске Елена Капранова. Она проводит мастер-классы по созданию кукол и эксклюзивных масок, разрабатывала костюмы и декорации для спектаклей ДЭМТ «Забияки».

Необходима предварительная регистрация на сайте parkikrasnogorska.ru в разделе «Регистрация на мероприятия». Максимальное количество участников – 12 человек.