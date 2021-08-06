РИАМО - 6 авг. Московский областной штаб по ситуации с коронавирусом опубликовал карту распространения инфекции в регионе. Наибольшее число новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Мытищах (136), Одинцове (112) и Люберцах (111). Всего выявили 1 394 новых случая заболевания.

Также выявлено 104 случая в Пушкине и 84 случая в Балашихе, 82 - в Королеве, 73 - в Красногорске, 66 - в Солнечногорске, 57 - в Ленинском округе, 53 - в Раменском, 44 - в Подольске, 43 - в Коломне, 30 - в Богородском округе, 29 - в Реутове, 23 - в Щелкове, по 20 случаев - в Воскресенске и Жуковском, 19 - в Клину, 18 - в Краснознаменске, 16 - во Фрязине, Дубне и Дмитрове.

Кроме того, по 15 случаев зарегистрировали в Долгопрудном, Истре, Ступине, Серебряных Прудах и Кашире, 13 - в Шатуре, 12 - в Луховицах, 11 - в Павловском Посаде и Озерах, 10 - в Лыткарине, 9 - в Лобне, по 8 - в Электростали и Рузе, по 7 случаев - в Ивантеевке, Орехово-Зуеве, Серпухове, по 6 - в Можайске, Бронницах и Волоколамске, по 4 случая - в Егорьевске, Чехове и Лосино-Петровском, по 3 - в Наро-Фоминске и Электрогорске, 2 - в Домодедове.

По 1 случаю инфекции выявили в Власихе, Дзержинском, Котельниках, Сергиевом Посаде, Черноголовке и Химках. Не одного случая коронавируса не зафиксировали за сутки в Зарайске, Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Талдоме и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 394 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 381 человек, выздоровели 324 469 пациентов.

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