РИАМО - 6 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «СМС-центр» к административной ответственности за нарушение Закона о рекламе (дело №А40-223396/2020). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратился гражданин, который рассказал, что получил по СМС рекламу от ООО «СМС-центр» без его согласия, на основании чего в отношении фирмы возбуждено административное расследование.

По итогам административного расследования Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «СМС-центр» к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «СМС-центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.