РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Компании «Главстрой-Регионы» завоевала первое место на всероссийском градостроительном конкурсе новостроек «ТОП ЖК – 2021» в номинации «Лучшая школа от застройщика» за создание общеобразовательной школы на 900 мест в ЖК «Столичный» в Балашихе, сообщает пресс-служба компании.

В данной номинации жюри федеральной премии оценивало проекты по ряду критериев: обустройство территории, архитектурное решение и оформление входной группы, экологичность и безопасность пространства, вместимость, планировки и зонирование здания, качество внутренних конструкций и покрытий. Для участия в номинации была подана 21 заявка из 8 регионов России. По сумме баллов школа компании «Главстрой-Регионы» заняла первое место. Диплом победителя вручил в ходе официальной церемонии награждения 4 августа министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Учреждение на 900 мест было возведено в ЖК «Столичный» и передано городу в мае 2021 года. По решению администрации Балашихи школа присоединена к МБОУ «Гимназия №11». Занятия здесь начнутся в сентябре текущего года. 4-х этажное здание школы общей площадью 17,3 тыс. кв. м и пришкольная территория, включающая спортивную и игровую площадки, стадион и зону для прогулок, расположены на участке площадью 1,9 га.

«Главная идея, которой руководствовались авторы проекта школы, в том, что ребенок – это не просто субъект, который будет приходить сюда за получением знаний. Это полноценная личность со своими особенностями, нуждами и потребностями, трудностями и страхами, желаниями и стремлениями. Поэтому и обустройство, и оснащение школы впечатляют размахом и красотой решений», - говорится в сообщении.

Помимо традиционных предметных классов, в школе оборудованы помещения для научных экспериментов, мастерские, зоны для творчества, игр, общения, отдыха. Двухэтажная двухсветная школьная библиотека включает в себя ресурсный центр, открытый и закрытый фонды хранения, читальный зал, методкабинет, компьютерный класс.

Оборудованы два спортивных зала внутри здания школы и физкультурно-оздоровительная площадка на территории. В актовом зале оборудована большая сцена с кулисами, световым и звуковым оборудованием и проектором и подходит для проведения торжественных, праздничных и образовательных мероприятий, концертов и театрализованных представлений.

Медпункт школы представляет собой мини-поликлинику, в которой оборудованы 7 кабинетов для всех нужных детских специалистов: терапевт, окулист, логопед, психолог, стоматолог, травматолог.