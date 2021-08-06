РИАМО - 6 авг. Российские спортсменки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская принесли сборной России бронзовую медаль на велотреке в дисциплине мэдисон, сообщает Nation News.

Это уже 61 медаль в копилке российской сборной.

Золотая медаль этой велогонки досталась британским спортсменкам Кэти Арчибальд и Лора Кенни. А серебро – сборной Дании.

По предварительным данным, в общем медальном зачете Россия занимает пятую строчку, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.