РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В Подмосковье стартовал сбор заявок на конкурс экологических проектов, жителей Люберец приглашают принять в нем участие, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс проводится по 6 номинациям. Его участниками могут стать представители науки, предприниматели, студенты и школьники, а также все, кому небезразлично состояние окружающей среды.

Масштабы не имеют значения. Это могут быть как проекты новых экологически чистых технологий и оборудования, так и небольшие, локальные инициативы в области экологии. Лучшие будут представлены на Ярмарке экологических проектов, которая пройдет в сентябре.

Прием заявок продлится по 8 сентября. До 16 сентября экспертная комиссия отберет лучшие работы.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте мероприятия: www.ecofest-mo.ru.