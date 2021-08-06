РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Фестиваль здорового образа жизни «Цигун-2021» проведут в подмосковном Красногорске 21 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Фестиваль проведут на стадионе «Машиностроитель» в целях повышения интереса населения к здоровому образу жизни, а также укрепления иммунитета, профилактики вредных привычек.

Возраст участников должен быть от 18 лет. Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено.

Организатор события: клуб активного долголетия «Вместе весело шагать». Начало в 12:00.