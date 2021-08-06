РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. В подмосковном Красногорске в рамках президентской программы социальной газификации уже заключили 35 договоров, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы ведутся в деревнях Марьино, Аристово (Старое Аристово) и Горки-6.

Всего в округе в рамках реализации программы соцгазификации, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, газ проведут в 1211 домовладений 39 населенных пунктов.

Догазификация до границы участка проводится в беззаявительном режиме на бесплатной основе. Для проведения работ на территории домовладения необходимо заключить комплексный договор. Подать заявку можно при помощи интерактивной карты на сайте АО «Мособлгаз».

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>