РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. На совещании по вопросам ЖКХ обсудили тему по вывозу мусора с сельских территорий городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Региональный оператор планирует перейти на вывоз мусора исключительно с общих контейнерных площадок. На сегодняшний день для частных домовладений предусмотрено два варианта сбора отходов – обустройство контейнерной площадки или приобретение выкатных индивидуальных бачков для каждого домовладения.

«Есть проблемы, связанные со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов на территории частного сектора, не все участки оборудованы контейнерными площадками по ряду причин. Поэтому есть вариант, когда потребители приобретают дополнительную емкость для сбора отходов, потом региональный оператор вывозит», - сказал начальник управления по регулированию тарифно-ценовой и налоговой политики администрации Мытищ Павел Седойкин.

Он отметил, что в муниципалитете прорабатываются вопросы с территориальными управлениями, с региональным оператором, чтобы сформировать фонд изменения участков для размещения контейнерных площадок.

«Это тоже не просто, есть соответствующие требования санитарных правил и норм градостроительства, где должна находиться эта контейнерная площадка. Вопрос в работе и я уверен, что мы найдем общее решение совместно с региональным оператором», - уточнил Седойкин.