РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. Более 3 730 жителей Мытищ обратились в Центр занятости за помощью в поиске работы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«За семь месяцев в Центр занятости Мытищ за содействием в поиске работы обратились 3 731 человек, из которых 190 – граждане предпенсионного возраста, 1 369 человек - молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, 181 ранее не работавшие граждане, 51 человек – инвалиды. Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 августа 2021 года составляет 1 840 вакансий, из которых 1 393 единиц – это потребность в рабочих специальностях: подсобный рабочий, фасовщик, упаковщик, оператор полуавтоматических линий и другие», - сказала начальник управления социальной защиты населения городского округа Ирина Скворцова.

Из числа обратившихся за содействием в поиске работы 2 419 гражданам оказана помощь в трудоустройстве, 1 802 жителя округа трудоустроены на постоянную работу, 143 человека направлены на профессиональное обучение на курсы бухгалтерского и складского учета, графического дизайна, кадрового делопроизводства, на обучение по специальности «водитель погрузочных работ», «оператор котельной».

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в Мытищинском центре занятости, составляет 2 644 человек. Средний размер пособия по безработице составляет 6 955,24 рублей на человека в месяц.