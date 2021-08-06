РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. 17 августа в женской консультации Красногорской горбольницы №1 будет вести прием врач-репродуктолог Московского областного перинатального центра Нигора Абдурахманова, сообщили в пресс-службе больницы.

Проконсультироваться со специалистом могут женщины, которые на протяжении длительного времени не могут забеременеть.

Чтобы попасть на прием к репродуктологу, нужно записаться на прием к акушеру-гинекологу женской консультации Красногорска. Врач соберет анамнез и определит необходимость консультации со специалистом. При наличии показаний выдаст направление на прием к репродуктологу.

С направлением, выданным акушером-гинекологом, необходимо обратиться в регистратуру женской консультации КГБ №1 (ул. Карбышева, д. 2А) в часы работы учреждения. Администраторы запишут на прием.