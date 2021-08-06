РИАМО - 6 авг. Рабочие завершили замену асфальта на 30 участках Садового кольца в Москве. Всего было отремонтировано покрытие на площади более 540 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Таким образом, асфальт заменили на Садовой-Спасской, Садовой-Каретной улицах, Самотечной эстакаде, Смоленском, Зубовском бульварах. А также на Зубовской площади, Крымском мосту, Валовой улице и Таганском тоннеле.

«Ежегодно в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, в этом году будет отремонтировано в общей сложности порядка 23 млн квадратных метров асфальтовых покрытий», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что летом удобно проводить ремонтные работы на дорогах и магистралях из-за небольшого количества машин.