РИАМО - 6 авг. 78 компенсационных автобусов запустят по маршрутам Нахабино – Тушинская, Шаховская – Волоколамск в обоих направлениях, а также Павшино – Тушинская и Волоколамск – Шаховская из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

7 августа с 02:20 до 14:20 8 августа и 14 августа с 02:20 до 14:20 15 августа закроют первый путь на участке «Нахабино – Павшино».

Во время наименьшего пассажиропотока специалисты проведут масштабные работы по обслуживанию инфраструктуры. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Пассажирам напомнили, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.