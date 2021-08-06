РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В Подольске проведут общественные обсуждения по вопросу дальнейшего использования освободившегося здания Дома книги, сообщил глава округа Николай Пестов.

Дом книги является одним из знаковых мест в Подольске. Он открылся на проспекте Ленина, 158 после реконструкции городского центра в середине 70-х годов прошлого века.

С 1976 года Дом книги был с подольчанами и достойно нес свою просветительскую миссию 45 лет. С 1995 года находящиеся в муниципальной собственности помещения магазина арендовало ООО «Дом книги».

3 сентября 2015 года муниципалитет заключил с ООО «Дом книги» новый долгосрочный договор аренды на 49 лет. Планировалось не допустить перепрофилирование объекта в будущем. При расчете арендной платы установили понижающий коэффициент. Его применяют для организаций, осуществляющих торговлю книжной продукцией.

В 2020 году предприятию предоставили отсрочку по внесению арендных платежей.

К 1 августа у ООО «Дом книги» появилась большая задолженность по аренде. В связи со сложной экономической ситуацией ООО «Дом книги» приняло решение о ликвидации предприятия и освобождении занимаемого помещения с 1 августа.

Здание Дома книги остается в муниципальной собственности и на сегодня требует серьезного ремонта. Прежде чем его проводить, власти Подольска должны принять решение, как его использовать в будущем.

Предложения разные: музей с экспозицией о подвиге Подольских курсантов и подольчан-защитников Москвы, культурно-просветительский центр с отделом книжной торговли, медиацентр с кинозалом.

При этом здание должно оставаться в муниципальной собственности и выполнять социально значимые функции.

«По вопросу дальнейшего использования освободившегося здания Дома книги считаю необходимым провести общественное обсуждение до 1 сентября», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.