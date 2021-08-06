РИАМО - 6 авг. Движение по новому путепроводу через ж/д пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК запустили в столице в пятницу, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В церемонии запуска движения принял участие мэр города Сергей Собянин.

«В воскресенье Москва будет отмечать День строителя. От всей души поздравляю ветеранов и работников Строительного комплекса, и, конечно, членов их семей с этим профессиональным праздником. Ваш вклад в развитие и процветание Москвы переоценить просто невозможно. Пока Москва строится – она живет», – сказал мэр.

Он уточнил, что в рамках строительства Юго-Восточной хорды выполнено уже порядка 40% запланированных работ.

Рабочие приступили к возведению участка Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца в конце 2019 года. Протяжнность трассы составит 1,5 км. Ширина – 6 полос.

Уже успели закончить первый этап работ, в ходе которого было построено 3,1 км дорог и выполнена перекладка 56 км инженерных коммуникаций.

Основным объектом, вводимым в составе этого этапа, является путепровод длиной 455 м через ж/д пути МЦД-2 в районе ТПУ «Новохохловская» (3 полосы движения в каждом направлении).

Строительство новой магистрали Юго-Восточной хорды является крупнейшим проектом создания дорожно-транспортной инфраструктуры на территории столицы ближайших лет.

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