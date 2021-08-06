РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. В Домодедове за сутки выявили 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 11 683 случая Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 394 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 394 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 381 человек. Выздоровели и выписались 324 469 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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