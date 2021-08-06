РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. Госавтоинспекторы провели профилактическую работу с жителями Щелкова, им напомнили о необходимости правильного перехода проезжей части на регулируемых светофорами переходах, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

На одном из регулируемых пешеходных переходах города полицейские провели профилактическую работу с пешеходами. Им напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, а также их призвали не пренебрегать светофорными сигналами независимо от того, каким участником дорожного движения является гражданин.

Профилактическое мероприятие было приурочено к Международному дню светофора.