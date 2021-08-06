РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск Подольска набирают детей с особенностями развития на бесплатные индивидуальные занятия «Ролики Мечты», сообщает администрация центра.

Приглашают детей в возрасте старше 9 лет. Терапевтические занятия разработаны на основе доказавшей свою эффективность методики по горным лыжам.

Чтобы сделать роллер-спорт доступным и полезным для всех, приобрели специальное оборудование - ски-вилы или лыжи на колесах. Их используют в комплекте с горнолыжными ботинками, чтобы помочь заниматься людям, имеющим нарушения координации и баланса, особенности постановки стоп.

В отличие от обычных роликов, ски-вилы имеют длинную базу, которая обеспечивает хорошую устойчивость и правильную постановку стоп, в них ноги не заваливаются наружу или внутрь, как на обычных роликах, что особенно важно для детей с ДЦП.

Занятия проводят по вторникам и четвергам с 13:20.

Предварительная запись по телефону: 8(903)178-56-57 у инструктора Ольги Косовой.