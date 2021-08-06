РИАМО - 6 авг. Подмосковные врачи за последние сутки вылечили от коронавируса еще 1692 пациента после соответствующего лечения, с начала пандемии в регионе инфекцию победили 324 469 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки в Московской области выявили 1394 новых случая заражения, спасти не удалось 25 Covid-пацентов.

За все время пандемии в регионе выявили 394 229 случаев Covid-19, жертвами инфекции стал 7381 пациент.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщал о том, что «дельта»-штамм коронавируса намного заразнее обычного. Перед ним наиболее уязвимы люди в возрасте от 14 до 29 лет.

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