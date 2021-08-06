РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. В деревне Мансурово в Домодедове отметили 80-ю годовщину со дня подвига военного летчика Виктора Талалихина, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Тот подвиг, о котором знает весь мир, стал одним очень важным кирпичом в фундамент победы в Великой Отечественной войне. <...> Я хочу поблагодарить за огромный труд наших краеведов, поисковиков, людей, которые позволили нам не только знать об этом подвиге, а знать его в подробностях, деталях, в поминутном разборе», - сказал глава городского округа Александр Двойных.

Он также поблагодарил жителей прилегающих территорий, которые многие годы хранили уважительное отношение к этому святому для домодедовцев месту.

Также с торжественными речами выступили председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, руководитель музея боевой авиации имени героя Советского Союза Виктора Талалихина Юрий Проскурин и другие. В конце церемонии к обелиску в деревне Мансурово возложили цветы, после этого для всех желающих провели экскурсию по Талалихинским местам: показали место его приземления, а также дом, в котором летчик провел ночь после подвига.

В ночь на 7 августа 1941 года на И-16 Виктор Талалихин одним из первых совершил ночной таран, сбив в небе Москвы бомбардировщик Хенкель-111. Самолет Талалихина упал в лес вблизи деревни Степыгино, а сам раненый летчик на парашюте спустился возле реки Северки в деревне Мансурово.