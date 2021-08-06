РИАМО - 6 авг. За последние сутки в Подмосковье выявили 1394 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных составило 394 229, сообщает региональный оперштаб.

Жителям региона рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом. В данном случаи лучше не заниматься самолечением, это может быть опасно.

В регионе проходит массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Более 60 тыс. человек вакцинировалось от коронавирусной инфекции в июле в подмосковных МФЦ. Пациентов принимают в 32 МФЦ на территории 27 городских округов.

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