РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. Инспекторы ГИБДД в Королеве подарили детям светоотражающие фликеры, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Мероприятие, посвященное Дню светофора, инспекторы ГИБДД провели в детском саду №30 подмосковного Королева.

«Мы напомнили малышам о правилах дорожного движения, о том, как правильно переходить дорогу, провели викторину», - сказал Ермилов.

В конце мероприятия инспекторы подарили детям светоотражающие фликеры.