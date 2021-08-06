РИАМО - 6 авг. Студентам предоставят возможность сделать прививку от коронавируса на территории ВШЭ, МГИМО и МФТИ, обучение для первокурсников будет проходить в очном режиме, об этом заявили ректоры вузов.

«Все студенты-первокурсники смогут приступить к учебе в ВШЭ в обычном режиме 1 сентября», — сказал ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов.

Он отметил, что вуз обеспечит возможность вакцинации для всех студентов старше 18 лет. Независимо от наличия сертификата, студенты смогут заехать в общежития.

«Мы также приняли решение допустить всех студентов-первокурсников, независимо от сертификата о вакцинации, к очным занятиям 1 сентября», — добавил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

Он напомнил, что на территории кампуса работает пункт вакцинации. Летом большая часть студентов и преподавателей вакцинацию уже прошли. При этом часть занятий будет проходить в онлайн-режиме.

«Мы исходим из того, что студенты придут в аудитории. <...> Один день будет днем онлайн-обучения для всех курсов. Мы подбираем расписание, чтобы это было достаточно эффективно», — рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, первокурсников будут активно призывать к вакцинации.

«Мы с зимы обеспечили возможность пройти вакцинацию в стенах университета. <...> Большинство наших студентов уже прошли вакцинацию. По последним данным, 65% преподавателей и сотрудников вакцинировались. Мы над этим работаем», — заключил Торкунов.