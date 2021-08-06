РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. В подмосковном Королеве автомобиль сбил несовершеннолетнюю девушку, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

ДТП произошло на улице Горького в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

16-летней девушке оказана медицинская помощь. Она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящий момент девушка находится дома.

Инспекторы ГИБДД призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.