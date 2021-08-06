РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. В Королеве госавтоинспекторы проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, рейд продлится до 8 августа, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Оперативно-профилактический рейд «Опасный груз» организован с целью профилактики ДТП при осуществлении перевозок опасных грузов. Инспекторы будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения.

«В ходе мероприятия сотрудники проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Проверим, как соблюдаются правила перевозки, ведения путевой документации и оснащение автомобилей специальными средствами», – сказал Ермилов.

При перевозке опасных грузов водитель должен иметь право на осуществление перевозки определенной категории. Транспортное средство должно быть специально оборудовано для перевозки определенной категории опасных грузов и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 15 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 400 до 500 тыс. рублей.

Инспекторы ГИБДД предупреждают, что рядом с автомобилем, везущим опасный груз, нельзя предпринимать резких маневров, перестроений и заблаговременно нужно сообщать о планируемом направлении движения.