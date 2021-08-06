РИАМО - 6 авг. Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания в Истре, откуда ночью в пятницу сбежали 5 арестантов, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве полагают, что арестантам удалось сбежать, открутив гаечным ключом замки дверей.

Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, известный как «колбасный король». В компании с ним совершили побег другие опасные рецидивисты.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>