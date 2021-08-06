РИАМО - 6 авг. В Подмосковье выставили дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения пяти человек, сбежавших из изолятора в Истре, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В пятницу из ИВС в Истре сбежало 5 человек, которые выкрутили замки гаечным ключем. Один из сбежавших обвиняется в заказном убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, известного как «колбасный король». Есть информация, что дежурный накануне не закрыл окно в камере, через которое подают еду. Сотрудника уже задержали.

Полиция региона приняла неотложные меры по розыску и задержанию беглецов. Личный состав ОВД Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.

Подмосковная полиция просит всех граждан, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах ЧП и нахождении сбежавших, сообщить по телефонам: 8 495 609-49-52, 8 495 609-49-53.

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