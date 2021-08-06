РИАМО - 6 авг. В Москве за сутки выздоровели 4043 пациента после лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылеченных увеличилось до 1 382 967, сообщает столичный оперштаб.

За сутки госпитализировано 793 человека, на ИВЛ в больницах находятся 404 человека. Выявлено 2 583 новых случая заражения.

Также умерло 65 граждан с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в Москве зафиксировано 26 059 летальных исходов. С начала пандемии число выявленных случаев составило 1 522 204.

Ранее главный врач городской больницы №52 Марьяна Лысенко назвала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице. По ее мнению, это произойдет к марту 2022 года.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>