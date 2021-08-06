В ночь на 6 августа из изолятора в Истре сбежали пять заключенных. Среди беглецов – обвиняемый в расстреле из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова в 2020 году. В настоящее время подсудимых ищут. Подробности о массовом побеге читайте в материале РИАМО.

Побег из изолятора

Из изолятора временного содержания (ИВС) подмосковной Истры сбежали пять человек, сообщает прокуратура Московской области. Обвиняемые совершили побег в ночь на 6 августа.

Пятерым заключенным удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа, который запрещен в обороте изолятора.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе ГСУ СК по РФ Московской области.

Предположительно, у беглецов нет с собой оружия. По крайней мере, в ходе проверки выяснилось, что из изолятора ничего не пропало. Как пишет Telegram-канал Baza, камеры наблюдения, установленные на жилом доме неподалеку от изолятора, зафиксировали пятерых заключенных – в 2:46 утра они быстрым шагом шли по улице.

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, комиссия областного полицейского главка выехала на место побега.

«В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег», – говорится в сообщении.

Видео побега заключенных из СИЗО в Истре>>

Кто сбежал

В настоящее время сообщается о пяти беглецах, среди которых Александр Мавриди. По данным СМИ, его обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король».

Маругова убили в ночь на 2 ноября 2020 года на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой. Бизнесмен был в бане, когда туда ворвались двое и стали требовать деньги. Женщине, с которой был Маругов, удалось сбежать, а вот самого предпринимателя расстреляли из арбалета. По этому делу были задержаны двое – Александр Мавриди и Паша Ахмедов.

Кроме того, как пишет РИА «Новости», при обыске в квартире Мавриди нашли пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати. Впоследствии его заподозрили и в мошенничестве с квартирами пенсионеров.

Кроме Александра Мавриди, известны имена и других сбежавших: Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. Они обвиняются в кражах. Все сбежавшие – уроженцы Молдовы.

В камере, где содержались беглецы, находились еще два человека. Они утверждают, что спали и ничего не слышали. Двое дежурных в ИВС также заявили, что не слышали шум и не видели беглецов.

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Причастен ли сотрудник изолятора

Одного из сотрудников изолятора проверят на причастность к произошедшему. Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный вечером 5 августа перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, при этом он не закрыл окошко, через которое передают еду.

В настоящее время сотрудник задержан до выяснения обстоятельств. Второго дежурного также опрашивают специалисты.