РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В городском округе Подольск возбудили уголовное дело по факту обнаружения в лесополосе тела неизвестного мужчины, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Следователем возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в лесополосе тела неустановленного мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным следствия, 4 августа в лесополосе вблизи СНТ «Лучинское-2» городского округа Подольска грибник обнаружил тело мужчины с телесными повреждениями в области груди и спины. Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области осмотрели место происшествия. Назначили судебно-медицинские, медико-криминалистические, молекулярно-генетическую и почвоведческую экспертизы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Они направлены на установление личности погибшего и лица, причастного к совершению преступления.