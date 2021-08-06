РИАМО - 6 авг. За минувшие сутки в столице выявили 2583 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии число выявленных случаев составило 1 522 204, сообщает московский оперштаб.

В столице проводится кампания по бесплатной вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе городских поликлиник или в пункте работы выездных бригад медиков в общественных местах.

Врачи напоминают, что единственным способом защитить себя и своих близких от инфекции является вакцинация.

В РФ зарегистрировали 22 660 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 792 пациента, выздоровел 20 141 человек.

На сегодня в России выявлено 6 402 564 случая Covid-19 в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксирован 163 301 летальный исход, после курса лечения от инфекции выздоровели 5 720 353 человека.

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