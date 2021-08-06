РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. Горячую воду отключили в нескольких домах на Пролетарском проспекте Щелкова в связи с работами по устранению утечки на сетях теплоснабжения, сообщается в группе Щелковского Межрайонного водоканала.

Подача горячего водоснабжения прекращена в домах №№4Б, 5, 5А, 5б, 5В, 7.

Подача горячей воды будет восстановлена после завершения работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.