РИАМО - 6 авг. С начала этого года в новой Москве ввели в эксплуатацию свыше 2,3 млн кв. м недвижимости, включая более чем 1,9 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За семь месяцев этого года на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию более 2,3 млн кв. метров различной недвижимости, в том числе более 1,9 млн кв. метров жилья», — сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что еще построили 388 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов, которые дадут городу новые рабочие места. Среди них: пять детских садов в общей сложности на 1070 мест, две школы на 1850 мест, амбулатория на 110 посещений в смену и детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в составе больницы в Коммунарке.

Как рассказал депутат Годумы Дмитрий Саблин, для того, чтобы 1 сентября как можно больше детей смогли пойти в новые школы и детские сады, строительство объектов образования сегодня находится на особом контроле рабочей группы «Развитие ТиНАО: Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры».

«Результаты деятельности рабочей группы подтверждают эффективность и востребованность такого формата работы в вопросе защиты интересов жителей. Всего за несколько месяцев удалось ускорить сдачу порядка двух десятков объектов и решить проблемы, которые сдерживали запуск их строительства», — сказал парламентарий.